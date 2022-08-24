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Греція розширить паркан та спостереження на кордоні з Туреччиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Греція поступово розширить паркан уздовж свого сухопутного кордону з Туреччиною та посилить заходи спостереження після збільшення нелегальної імміграції від свого східного сусіда, пише УНН посилаючись на АР.

Греція розширить паркан та спостереження на кордоні з Туреччиною

Деталі

Рішення було ухвалено під час зустрічі під головуванням прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса за участю вищих посадових осіб імміграційної служби, служби безпеки та військових.

Контекст

Греція вже збудувала 40-кілометровий паркан у районі річки Еврос уздовж північно-східного сухопутного кордону. Афіни неодноразово звинувачували Анкару у навмисному відправленні тисяч мігрантів, які мешкають у Туреччині, до Греції з метою дестабілізації обстановки у сусіда. Відносини між двома регіональними суперниками напружені через імміграцію та права на розвідку підводних джерел енергії.

2020 року Туреччина заявила, що відкриває свої західні кордони для мігрантів, які хочуть вирушити до Європи. Греція посилила прикордонну охорону, щоб не допустити прориву тисяч людей у ​​район Евросу, а згодом розширила паркан.

Греція також звинуватила Туреччину у заохоченні або сприянні незаконній імміграції морем тисяч людей з Близького Сходу, Азії та Африки, які намагаються дістатися до довколишніх грецьких островів на непридатних для плавання човнах. Турецька влада та правозахисні групи, у свою чергу, звинуватили Грецію в незаконному поверненні осіб, які шукають притулку і потрапляють на грецьку територію, не дозволяючи їм подати заявку на притулок.

Після того, як у 2015 році до Європи через греко-турецький кордон прибуло майже мільйон людей, угода між Європейським Союзом та Анкарою була спрямована на обмеження потоків.

Туреччина приймає велику кількість мігрантів. Греція стверджує, що її сусід є безпечним місцем для осіб, які шукають притулку, тому вони не повинні прагнути подорожувати на захід.

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