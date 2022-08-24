Греция расширит забор и наблюдение на границе с Турцией

Детали

Решение было принято во время встречи под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с участием высших должностных лиц иммиграционной службы, службы безопасности и военных.

Контекст

Греция уже построила 40-километровый забор в районе реки Эврос вдоль северо-восточной сухопутной границы. Афины неоднократно обвиняли Анкару в умышленном отправлении проживающих в Турции тысяч мигрантов в Грецию с целью дестабилизации обстановки у соседа. Отношения между двумя региональными соперниками напряжены из-за иммиграции и права на разведку подводных источников энергии.

В 2020 году Турция заявила, что открывает свои западные границы для мигрантов, которые хотят отправиться в Европу. Греция усилила пограничную охрану, чтобы не допустить прорыва тысяч людей в район Эвроса, а затем расширила забор.

Греция также обвинила Турцию в поощрении или содействии незаконной иммиграции морем тысяч людей с Ближнего Востока, Азии и Африки, пытающихся добраться до близлежащих греческих островов на непригодных для плавания лодках. Турецкие власти и правозащитные группы, в свою очередь, обвинили Грецию в незаконном возвращении лиц, ищущих убежище и попадающих на греческую территорию, не позволяя им подать заявку на убежище.

После того, как в 2015 году в Европу через греко-турецкую границу прибыло почти миллион человек, соглашение между Европейским Союзом и Анкарой было направлено на ограничение потоков.

Турция принимает большое количество мигрантов. Греция утверждает, что ее сосед является безопасным местом для ищущих убежища, поэтому они не должны стремиться путешествовать на запад.