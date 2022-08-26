Вблизи побережья Турции нефтяной танкер рф столкнулся с катером

Детали

Как отмечают журналисты, инцидент произошел 25 августа около 21:00 по местному времени напротив пролива Дарданеллы, соединяющего Мраморное и Эгейское моря. Капитан 140-метрового танкера сообщил об аварии береговой охраны Турции, которая отправила на место происшествия буксир и спасательную шлюпку.

Отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал, однако катер получил повреждения. Легкомоторное судно отбуксировали к турецкому полуострову Галлиполи.

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