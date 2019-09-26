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Поблизу столичної Поштової площі сталася масштабна пожежа

Київ • УНН

 • 17829 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Поблизу Поштової площі у Києві сталася масштабна пожежа у недіючій будівлі, наразі її ліквідували. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Поблизу столичної Поштової площі сталася масштабна пожежа

Повідомлення про пожежу на Набережному шосе, 4, рятувальники отримали 26 вересня о 4:54.

Як виявилось, загоряння сталося в 1-поверховій недіючій будівлі. У зв'язку із тим, що будівля була під напругою, рятувальники чекали, поки працівники Київенерго відключать об'єкт від електроенергії та нададуть вогнеборцям дозвіл на гасіння пожежі, а вже після цього приступили до гасіння.

О 6:11 пожежу площею 200 кв. м було локалізовано, а о 6:21 – ліквідовано.

На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 рятувальників.

Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, у столиці невідомі підпалили косметичний магазин.

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