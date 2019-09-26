Поблизу столичної Поштової площі сталася масштабна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Поблизу Поштової площі у Києві сталася масштабна пожежа у недіючій будівлі, наразі її ліквідували. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Повідомлення про пожежу на Набережному шосе, 4, рятувальники отримали 26 вересня о 4:54.
Як виявилось, загоряння сталося в 1-поверховій недіючій будівлі. У зв'язку із тим, що будівля була під напругою, рятувальники чекали, поки працівники Київенерго відключать об'єкт від електроенергії та нададуть вогнеборцям дозвіл на гасіння пожежі, а вже після цього приступили до гасіння.
О 6:11 пожежу площею 200 кв. м було локалізовано, а о 6:21 – ліквідовано.
На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 рятувальників.
Загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо, у столиці невідомі підпалили косметичний магазин.