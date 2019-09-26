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Возле столичной Почтовой площади произошел масштабный пожар

Киев • УНН

 • 17829 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Вблизи Почтовой площади в Киеве произошел масштабный пожар в недействующем здании, на данный момент его ликвидировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Возле столичной Почтовой площади произошел масштабный пожар

Сообщение о пожаре на Набережном шоссе, 4, спасатели получили 26 сентября в 4:54.

Как оказалось, возгорание произошло в 1-этажном недействующем здании. В связи с тем, что здание было под напряжением, спасатели ждали, пока работники Киевэнерго отключат объект от электроэнергии и предоставят пожарным разрешение на тушение пожара, а уже после этого приступили к тушению.

В 6:11 пожар площадью 200 кв. м был локализован, а в 6:21 - ликвидирован.

На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 спасателей.

Погибших и травмированных нет.

Напомним, в столице неизвестные подожгли косметический магазин.

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