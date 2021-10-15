Поблизу Соломонових островів стався потужний землетрус

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За інформацією сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 180 км на північний захід від столиці острівної держави міста Хоніара (населення близько 56,2 тис. осіб). Осередок залягав на глибині 33 км.

Повідомлень про загрозу цунамі не надходило.

Нагадаємо

Напередодні зареєстровано землетрус в Івано-Франківській області — магнітудою 2,0.