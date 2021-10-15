Поблизу Соломонових островів стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Землетрус магнітудою 6,6 стався в п'ятницю неподалік від Соломонових островів, розташованих в південно-західній частині Тихого океану. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
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За інформацією сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 180 км на північний захід від столиці острівної держави міста Хоніара (населення близько 56,2 тис. осіб). Осередок залягав на глибині 33 км.
Повідомлень про загрозу цунамі не надходило.
Нагадаємо
Напередодні зареєстровано землетрус в Івано-Франківській області — магнітудою 2,0.