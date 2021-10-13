На Прикарпатті знову стався землетрус

Деталі

Землетрус стався 12 жовтня о 10:25. Епіцентр був у Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км.

За класифікацією землетрусів належить до невідчутних. За розрахунками, інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Додамо

Протягом 2021 року з території Богородчанського району Івано-Франківської області було зареєстровано землетрус 13 липня - з магнітудою 2,3.