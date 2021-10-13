На Прикарпатье снова произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Накануне зарегистрировано землетрясение в Ивано-Франковской области - магнитудой 2,0. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Главного центра специального контроля ГКА.
Детали
Землетрясение произошло 12 октября в 10:25. Эпицентр был в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км.
По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.
Добавим
В течение 2021 года с территории Богородчанского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано землетрясение 13 июля - с магнитудой 2,3.