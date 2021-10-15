Вблизи Соломоновых островов произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу неподалеку от Соломоновых островов, расположенных в юго-западной части Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
Детали
По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 180 км к юго-западу от столицы островного государства города Хониара (население около 56,2 тыс. Человек). Очаг залегал на глубине 33 км.
Сообщений об угрозе цунами не поступало.
Напомним
Накануне зарегистрировано землетрясение в Ивано-Франковской области - магнитудой 2,0.