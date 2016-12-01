Поблизу Рівного зіткнулися два мікроавтобуси, водії загинули

Слідчі на місці події встановили, що 55-річний мешканець села Великий Олексин на «Mercedes-Benz Vito» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Він і водій іншого мікроавтобуса загинули відразу.

Пасажирку автівки-винуватця аварії до лікарні забрали медики.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.