Поблизу Рівного зіткнулися два мікроавтобуси, водії загинули
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні на Рівненщині приблизно о 6-й ранку сталася ДТП за участю двох мікроавтобусів на трасі, неподалік села Зоря. Внаслідок зіткнення “Mercedes-Benz Vito” та “Mercedes-Benz Sprinter” загинули обидва водії, повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Слідчі на місці події встановили, що 55-річний мешканець села Великий Олексин на «Mercedes-Benz Vito» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Він і водій іншого мікроавтобуса загинули відразу.
Пасажирку автівки-винуватця аварії до лікарні забрали медики.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.