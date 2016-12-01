Вблизи Ровно столкнулись два микроавтобуса, водители погибли
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня в Ровенской области примерно в 6 утра произошло ДТП с участием двух микроавтобусов на трассе, возле села Заря. В результате столкновения "Mercedes-Benz Vito" и "Mercedes-Benz Sprinter" погибли оба водителя, сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Следователи на месте происшествия установили, что 55-летний житель села Великий Алексин на "Mercedes-Benz Vito" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Он и водитель другого микроавтобуса погибли сразу.
Пассажирку автомобиля-виновника аварии в больницу забрали медики.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.