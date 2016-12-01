Вблизи Ровно столкнулись два микроавтобуса, водители погибли

РОВНО-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня в Ровенской области примерно в 6 утра произошло ДТП с участием двух микроавтобусов на трассе, возле села Заря. В результате столкновения "Mercedes-Benz Vito" и "Mercedes-Benz Sprinter" погибли оба водителя, сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.