Поблизу кордону Чилі і Аргентини стався землетрус магнітудою 5,4

Біля кордону Аргентини і Чилі стався сильний землетрус магнітудою 5,4, повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

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Осередок залягав на глибині 40 км, епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані близько 94 км на північний схід від чилійської столиці Сантьяго.