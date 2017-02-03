Поблизу кордону Чилі і Аргентини стався землетрус магнітудою 5,4
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Землетрус магнітудою 5,4 стався в четвер біля кордону Аргентини і Чилі. Про це повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
Біля кордону Аргентини і Чилі стався сильний землетрус магнітудою 5,4, повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.
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Осередок залягав на глибині 40 км, епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані близько 94 км на північний схід від чилійської столиці Сантьяго.