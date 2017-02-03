Вблизи границы Чили и Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,4
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в четверг у границы Аргентины и Чили. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
У границы Аргентины и Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
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Очаг залегал на глубине 40 км, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 94 км к северо-востоку от чилийской столицы Сантьяго.