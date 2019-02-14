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Поблизу Дніпра намагалися встановити блокпост

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Біля міста Дніпро, на трасі Знам’янка-Луганськ-Ізварине, поліцейські затримали шість осіб за підозрою у створенні незаконного збройного формування: чоловіки намагалися встановити блокпост. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, передає УНН.

"Чоловіки намагалися встановити блокпост на трасі Знам’янка-Луганськ-Ізварине поблизу міста Новомосковська. Під час затримання у них вилучили декілька одиниць зброї та спецзасоби", - повідомили в поліції.

Так, за інформацією правоохоронців, шість осіб, одягнуті у камуфляжну форму, спочатку представилися військовими. У розмові з правоохоронцям вони відмовилися назватися або надати посвідчення чи дозвіл на встановлення споруди.

Чоловіки стверджували, що їх начебто найняли для виконання цієї роботи та чекають на подальші вказівки від керівника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Наразі чоловіків затримано. За вказаний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Як повідомляв УНН, раніше у Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці провели близько 60 обшуків у наркозбувачів, які входять до злочинного угруповання, яке тривалий час діяло на території міста, було затримано 18 осіб.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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