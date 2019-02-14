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Вблизи Днепра пытались установить блокпост

Киев  •  УНН

 • 24948 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Возле города Днепр, на трассе Знаменка-Луганск-Изварино, полицейские задержали шесть человек по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования: мужчины пытались установить блокпост. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, передает УНН.

"Мужчины пытались установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино возле города Новомосковска. Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства", - сообщили в полиции.

Так, по информации правоохранителей, шесть человек, одетые в камуфляжную форму, сначала представились военными. В разговоре с правоохранителям они отказались назваться или предоставить удостоверение или разрешение на установку сооружения.

Мужчины утверждали, что их якобы бы наняли для выполнения этой работы и ждут дальнейшие указания от руководителя.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Сейчас мужчины задержаны. За указанный преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Как сообщал УНН, ранее в Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители провели около 60 обысков у наркосбытчиков, которые входят в преступную группировку, которая длительное время действовала на территории города, были задержаны 18 человек.

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