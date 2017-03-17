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Поблизу Авдіївки різко збільшилось кількість обстрілів з важкого озброєння - штаб

Поблизу Авдіївки різко збільшилось кількість обстрілів з важкого озброєння - штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Поблизу Авдіївки у другій половині дня різко збільшилось кількість обстрілів з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“На донецькому напрямку поблизу Авдіївки у другій половині дня різко збільшилось кількість обстрілів з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120. Декілька снарядів попали в стару Авдіївку. По позиціях поруч Опитного ворог вів вогонь з мінометів калібру 82, а неподалік Луганського з артилерійських систем калібру 122, мінометів, БМП та СПГ”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, на маріупольському напрямку по опорних пунктах поруч Лебединського, Широкиного, Гнутового і Водяного ворог вів вогонь з мінометів та артилерійських систем калібру 122. По позиціях неподалік Талаківки і Чермалика з мінометів калібру 120, поруч Мар’їнки — з гранатометів різних систем.

На луганському напрямку російські окупанти вели вогонь з СПГ та ПТРК в районі Новозванівки, а зі стрілецької зброї поблизу Валуйського.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців.

 

Українські Національні Новини

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