Поблизу Авдіївки різко збільшилось кількість обстрілів з важкого озброєння - штаб

“На донецькому напрямку поблизу Авдіївки у другій половині дня різко збільшилось кількість обстрілів з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120. Декілька снарядів попали в стару Авдіївку. По позиціях поруч Опитного ворог вів вогонь з мінометів калібру 82, а неподалік Луганського з артилерійських систем калібру 122, мінометів, БМП та СПГ”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, на маріупольському напрямку по опорних пунктах поруч Лебединського, Широкиного, Гнутового і Водяного ворог вів вогонь з мінометів та артилерійських систем калібру 122. По позиціях неподалік Талаківки і Чермалика з мінометів калібру 120, поруч Мар’їнки — з гранатометів різних систем.

На луганському напрямку російські окупанти вели вогонь з СПГ та ПТРК в районі Новозванівки, а зі стрілецької зброї поблизу Валуйського.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців.