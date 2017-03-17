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Вблизи Авдеевки резко увеличилось количество обстрелов из тяжелого вооружения - штаб

Вблизи Авдеевки резко увеличилось количество обстрелов из тяжелого вооружения - штаб

Киев • УНН

 • 15332 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Вблизи Авдеевки во второй половине дня резко увеличилось количество обстрелов из тяжелого вооружения, танков и минометов калибра 120, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На донецком направлении вблизи Авдеевки во второй половине дня резко увеличилось количество обстрелов из тяжелого вооружения, танков и минометов калибра 120. Несколько снарядов попали в старую Авдеевку. По позициям рядом с Опытным враг вел огонь из минометов калибра 82, а неподалеку Луганского из артиллерийских систем калибра 122, минометов, БМП и СПГ", - говорится в сообщении.

Кроме того, на мариупольском направлении по опорным пунктам вблизи Лебединского, Широкино, Гнутово и Водяного враг вел огонь из минометов и артиллерийских систем калибра 122. По позициям неподалеку Талаковка и Чермалык из минометов калибра 120, рядом Марьинки - из гранатометов различных систем.

На луганском направлении российские оккупанты вели огонь с СПГ и ПТРК в районе Новозвановка, а из стрелкового оружия вблизи Валуйского.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли два украинских военнослужащих.

 

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