Поблизу Авдіївки піхота окупантів відмовляється воювати - Штупун
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Авдіївському напрямку ворог кидає піхоту, але зокрема бійці "Шторм-Z" вже відмовляються воювати. Про це в ефірі телемарафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає УНН.
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«Ворог кидає в основному піхоту, але останнім часом фіксувалися також механізовані колони – наші хлопці їх успішно попалили. Багато танків знищено і бойових броньованих машин. Але ворог продовжує гнати вперед піхоту – вона вже не досить бажає йти вперед – фіксуються випадки відмови, зокрема представниками загонів Шторм-Z, які починають в деяких підрозділах бунтувати», - сказав Штупун.
Деталі
Олександр Штупун доповів, що загальні втрати ворога склали 460 осіб, варто зазначити, що більшість з них на Донеччині. Знищено 49 одиниць військової техніки. Це в основному та техніка, яку ворог відкидав з півдня Авдіївки. Зокрема це 13 танків, 9 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем 1 засіб ППО, 9 БПЛА, 6 авто та одиниця спецтехніки та 2С-4 «Тюльпан». Також знищено 3 склади боєприпасів ворога.
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