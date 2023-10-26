Вблизи Авдеевки пехота оккупантов отказывается воевать - Штупун

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«Враг бросает в основном пехоту, но в последнее время фиксировались также механизированные колонны – наши ребята их успешно попалили. Много танков уничтожено и боевых бронированных машин. Но враг продолжает гнать вперед пехоту – она уже не достаточно желает идти вперед – фиксируются случаи отказа, в частности представителями отрядов Шторм-Z, которые начинают в некоторых подразделениях бунтовать», - сказал Штупун.

Детали

Александр Штупун доложил, что общие потери врага составили 460 человек, стоит отметить, что большинство из них в Донецкой области. Уничтожено 49 единиц военной техники. Это в основном та техника, которую враг отбрасывал с юга Авдеевки. В частности это 13 танков, 9 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 9 БПЛА, 6 авто и единица спецтехники и 2С-4 «Тюльпан». Также уничтожено 3 склада боеприпасов врага.

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