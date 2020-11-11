Поблизу адмінкордона з окупованим Кримом виявили забруднення повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом зафіксовано забруднення повітря. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держспоживслужба) у Херсонській області, передає УНН.
Моніторинг, що проводився від 20 жовтня в Чаплинському та Каланчацькому районах, показав перевищення “як максимально разових, так і середньодобових гранично допустимих концентрацій по метану, сірководню, вуглеводням насиченим, оксиду азоту, озону, сірчистому ангідриду, фенолу, ксилолу, етилбензолу, стеролу”.
У Держспоживслужбі зазначили, що моніторинг стану повітря в зоні впливу діяльності заводу “Кримський титан” триватиме до 12 листопада.
Раніше в кримському Гідрометцентрі повідомили, що найбрудніше повітря в жовтні цього року було на півночі Криму, де, зокрема, розташований завод “Кримський титан”.
Ще до того, в серпні в окупованому Криму знову зафіксували викид хімречовин на заводі “Кримський титан”.
Уряд України раніше повідомляв, що планує посилити моніторинг за ситуацією на “Кримському титані”, щоб не допустити екологічної катастрофи серпня 2018 року, коли на підприємстві стався викид із кислотонакопичувача.