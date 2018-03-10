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Побиття нардепа Левченка розслідуватимуть як “насильство щодо державного діяча” — прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею “насильство щодо державного діяча” через сутичку, яка виникла між народним депутатом Юрієм Левченком та групою осіб під час демонтажу гаражів у Шевченківському районі столиці. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар прокуратури м.Києві Надія Максимець, передає УНН.

“Інцидент, що стався 9 березня 2018 року під час демонтажу гаражів на вулиці Половецькій у Шевченківському районі столиці між народним депутатом України Юрієм Левченком та групою осіб розслідуватиметься за статею „Насильство щодо державного діяча“. Відповідні відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 346 КК України — „Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча“”, — написала Максимець.

За її словами, у зв’язку із сутичками, які сталися під час згаданих подій, розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У рамках розслідування проводяться всі необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці під час демонтажу незаконних гаражів стався конфлікт за участю народного депутата Левченка. Наряди поліції встановили, що працівники благоустрою, відповідно до припису, проводили демонтаж гаражів. На місце прибули народний депутат Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, які намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю. У результаті виникла сутичка, яку припинили правоохоронці. Після цього депутати поїхали з місця події.

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