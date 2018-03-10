Избиение нардепа Левченко будут расследовать как "насилие в отношении государственного деятеля" - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье "насилие в отношении государственного деятеля" из-за стычки, возникшей между народным депутатом Юрием Левченко и группой лиц во время демонтажа гаражей в Шевченковском районе столицы. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Киеве Надежда Максимец, передает УНН.
"Инцидент, произошедший 9 марта 2018 года во время демонтажа гаражей на улице Половецкой в Шевченковском районе столицы между народным депутатом Украины Юрием Левченко и группой лиц будет расследоваться по статье "Насилие в отношении государственного деятеля". Соответствующие сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 346 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", - написала Максимец.
По ее словам, в связи с потасовками, которые произошли во время упомянутых событий, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия.
Напомним, в Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей произошел конфликт с участием народного депутата Левченко. Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия.