Побиття чоловіка у столичному метро: ще одному нападнику повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Києві повідомили про підозру ще одному нападнику через побиття чоловіка у столичному метро між станціями "Оболонь" та "Почайна". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"…повідомлено про підозру ще одному учаснику хуліганських дій у столичному метрополітені", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що 5 березня поточного року, під час руху електропотягу КП "Київський метрополітен" між станціями метро "Оболонь" та "Почайна" між групою молодиків та одним з пасажирів стався конфлікт.
Перебуваючи у вагоні, чоловіки гучно висловлювались нецензурною лайкою, у зв’язку з чим 20-річний киянин зробив їм зауваження. У відповідь молодики, діючи з хуліганських мотивів, почали наносити йому удари руками і ногами по різним частинам тіла, навіть після того, як останній втратив свідомість.
За результатами розслідування встановлено всіх учасників вказаних подій. Обвинувальні акти відносно трьох підозрюваних за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб) вже скеровано до суду для розгляду по суті.
"Ще одному учаснику побиття 5 серпня 2020 року повідомлено про підозру. Найближчим часом обвинувальний акт відносно нього також буде скеровано до суду", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру чотирьом чоловікам за фактом побиття чоловіка у Київському метрополітені.