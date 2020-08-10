Побиття чоловіка у столичному метро: ще одному нападнику повідомлено про підозру

"…повідомлено про підозру ще одному учаснику хуліганських дій у столичному метрополітені", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що 5 березня поточного року, під час руху електропотягу КП "Київський метрополітен" між станціями метро "Оболонь" та "Почайна" між групою молодиків та одним з пасажирів стався конфлікт.

Перебуваючи у вагоні, чоловіки гучно висловлювались нецензурною лайкою, у зв’язку з чим 20-річний киянин зробив їм зауваження. У відповідь молодики, діючи з хуліганських мотивів, почали наносити йому удари руками і ногами по різним частинам тіла, навіть після того, як останній втратив свідомість.

За результатами розслідування встановлено всіх учасників вказаних подій. Обвинувальні акти відносно трьох підозрюваних за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб) вже скеровано до суду для розгляду по суті.

"Ще одному учаснику побиття 5 серпня 2020 року повідомлено про підозру. Найближчим часом обвинувальний акт відносно нього також буде скеровано до суду", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру чотирьом чоловікам за фактом побиття чоловіка у Київському метрополітені.