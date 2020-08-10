Избиение мужчины в столичном метро: еще одному нападавшему сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Киеве сообщили о подозрении еще одному нападавшему из-за избиения мужчины в столичном метро между станциями "Оболонь" и "Почайна". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"... сообщено о подозрении еще одному участнику хулиганских действий в столичном метрополитене", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 5 марта текущего года, во время движения электропоезда КП "Киевский метрополитен" между станциями метро "Оболонь" и "Почайна" между группой молодых людей и одним из пассажиров произошел конфликт.
Находясь в вагоне, мужчины громко высказывались нецензурной бранью, в связи с чем 20-летний киевлянин сделал им замечание. В ответ молодые люди, действуя из хулиганских побуждений, начали наносить ему удары руками и ногами по различным частям тела, даже после того, как последний потерял сознание.
По результатам расследования установлено всех участников указанных событий. Обвинительные акты в отношении трех подозреваемых по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц) уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
"Еще одному участнику избиения 5 августа 2020 года сообщено о подозрении. В ближайшее время обвинительный акт в отношении него также будет направлено в суд", - добавляется в сообщении.
Напомним, Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении четырем мужчинам по факту избиения мужчины в Киевском метрополитене.