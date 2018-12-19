Побитий херсонський активіст не звертався до лікарні через небезпеку – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Херсонський активіст, на якого позавчора напали біля будинку власного під'їзду, не був у лікарні, адже це небезпечно для нього. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН розповів народний депутат України, член Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів Ігор Луценко.
"Він не був в лікарні. Там просто проблеми з місцевою лікарнею. Там не все так просто, це небезпека. Йому небезпечно перебувати в лікарні і не тільки в лікарні", – сказав Луценко.
Нардеп зазначив, що зараз активісти продовжують ховатися, тому що за ними слідкує одна з організацій.
"Зараз всі, хто можуть, там продовжують ховатися, для цього їм потрібно якось надати допомогу під усім цим слідкуванням від "Ніхто крім нас". Там всі один одного знають. Та машина приїжджає, вони бачать номер, марку, вони знають, кому вона належить. Ось вони і вирахували, що то "Ніхто крім нас", – зазначив Луценко.
Нардеп не назвав імен активістів з міркувань безпеки.
УНН намагався зв'язатися з організацією "Ніхто крім нас", однак за номерами, вказаними на сайті та Facebook-сторінці, спрацьовує автовідповідач.
Нагадаємо, у Херсонській області невідомі з битами та у балаклавах напали на місцевого активіста. Як заявив нардеп Ігор Луценко, є неспростовні докази, що це пов’язано з діяльністю ТСК, "оскільки саме тим, хто їй допомагає, передавали "привіт" нападники – вони так і висловилися під час нападу".