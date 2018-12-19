Побитий херсонський активіст не звертався до лікарні через небезпеку – нардеп

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Херсонський активіст, на якого позавчора напали біля будинку власного під'їзду, не був у лікарні, адже це небезпечно для нього. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН розповів народний депутат України, член Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів Ігор Луценко.