Избитый херсонский активист не обращался в больницу из-за опасности – нардеп

"Он не был в больнице. Там просто проблемы с местной больницей. Там не все так просто, это опасность. Ему опасно находиться в больнице и не только в больнице", – сказал Луценко.

Нардеп отметил, что сейчас активисты продолжают прятаться, потому что за ними следит одна из организаций.

"Сейчас все, кто могут, там продолжают прятаться, для этого им нужно как-то оказать помощь под всем этим отслеживанием от "Никто кроме нас". Там все друг друга знают. Но машина приезжает, они видят номер, марку, они знают, кому она принадлежит. Вот они и вычислили, что это "Никто кроме нас", – отметил Луценко.

Нардеп не назвал имен активистов из соображений безопасности.

УНН пытался связаться с организацией "Никто кроме нас", однако по номерам, указанным на сайте и Facebook-странице, срабатывает автоответчик.

Напомним, в Херсонской области неизвестные с битами и в балаклавах напали на местного активиста. Как заявил нардеп Игорь Луценко, есть неопровержимые доказательства, что это связано с деятельностью ВСК, "поскольку именно тем, кто ей помогает, передавали "привет" нападавшие – они так и заявили во время нападения".