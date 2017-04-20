По всій Україні погіршаться погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Через активний циклон 20-22 квітня по всій Україні очікуються складні погодні умови - сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру до 15-20 м/с. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
20-21 квітня в зв'язку з переміщенням чергового активного циклону очікуються складні погодні умови.
"20 квітня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській областях, 21 квітня у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
20-22 квітня утримається холодна погода: вночі заморозки 0-5°, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях, 21 квітня і у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях на грунті до 8°, вдень температура 1-8° тепла.
Як повідомляв УНН 19 квітня, штормове попередження оголошене в Україні через активний циклон.
Також внаслідок негоди в Україні залишаються знеструмленими 199 населених пункти.