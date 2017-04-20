По всей Украине ухудшатся погодные условия

20-21 апреля в связи с перемещением очередного активного циклона ожидаются сложные погодные условия.

"20 апреля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Николаевской областях, 21 апреля в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

20-22 апреля сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5°, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях, 21 апреля и в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях на почве до 8°, днем ​​температура 1-8° тепла.

Как сообщал УНН 19 апреля, штормовое предупреждение объявлено в Украине из-за циклона.

Также в результате непогоды в Украине остаются обесточенными 199 населенных пунктов.