По Україні потепліє, у Карпатах - відлига: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. По Україні сьогодні очікується потепління до 20 градусів із позначкою "плюс", при цьому на частині території країни дощитиме, на Закарпатті - сильні дощі, а в Карпатах - відлига. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За даними синоптиків, 30 квітня по Україні мінлива хмарність. У західних, вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті значні дощі; на решті території без опадів.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10°, у східних областях 2-7° тепла, вдень 15-20°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 8-10°.
У зв'язку з вiдлигою 30 квiтня у високогiр'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
Водночас 30 квітня у Тернопільській, більшості районів Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Харківської, Сумської та центральних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Доповнення
Синоптики дали прогноз на травень.