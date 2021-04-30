По Україні потепліє, у Карпатах - відлига: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За даними синоптиків, 30 квітня по Україні мінлива хмарність. У західних, вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, у східних областях 2-7° тепла, вдень 15-20°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 8-10°.

У зв'язку з вiдлигою 30 квiтня у високогiр'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Водночас 30 квітня у Тернопільській, більшості районів Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Харківської, Сумської та центральних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Доповнення

Синоптики дали прогноз на травень.