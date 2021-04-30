По Украине потеплеет, в Карпатах - оттепель: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. По Украине сегодня ожидается потепление до 20 градусов с отметкой “плюс”, при этом на части территории страны пройдут дожди, на Закарпатье — сильные дожди, а в Карпатах — оттепель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По данным синоптиков, 30 апреля в Украине переменная облачность. В западных, днем и в северных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье значительные дожди; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 5-10°, в восточных областях 2-7° тепла, днем 15-20°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 8-10°.
В связи с оттепелью 30 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
В то же время 30 апреля во Тернопольской, большинстве районов Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Харьковской, Сумской и центральных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Дополнение
Синоптики дали прогноз на май.