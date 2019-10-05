По Україні оголосили попередження про сильні заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Україні оголосили попередження про заморозки на 7-9 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прессслужбу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, 7 жовтня у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-6°, вночі 7-9 жовтня по Києву сильні заморозки у повітрі 0-3°", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, за повідомленням Укргідрометцентру, 5 жовтня в південних, вдень і в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях значні дощі, подекуди грози.