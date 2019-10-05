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По Украине объявили предупреждение о сильных заморозках

Киев • УНН

 • 28830 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Украине объявили предупреждение о заморозках на 7-9 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прессслужбу ГСЧС.

По Украине объявили предупреждение о сильных заморозках

"По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6°, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3°", - указали в ведомстве.

Напомним, по сообщению Укргидрометцентра, 5 октября в южных, днем и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, местами грозы.

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