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По Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

По Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 957879 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. По Україні розповсюдилася повітряна тривога, передає УНН.

Деталі

За даними мапи тривог, сирена пролунала в усіх областях.

За даними групи моніторингу "Беларускі Гаюн", у білорусі о 12:30 з аеродрому "Мачулищі" зафіксовано зліт МіГ-31К пкс рф. Такі винищувачі є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Доповнення

Генштаб попереджав, що високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже ворог і надалі використовує тактику терору.

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