По Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Деталі

За даними мапи тривог, сирена пролунала в усіх областях.

За даними групи моніторингу "Беларускі Гаюн", у білорусі о 12:30 з аеродрому "Мачулищі" зафіксовано зліт МіГ-31К пкс рф. Такі винищувачі є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

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Генштаб попереджав, що високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже ворог і надалі використовує тактику терору.