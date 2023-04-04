По Украине объявили масштабную воздушную тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. По Украине распространилась воздушная тревога, передает УНН.
Детали
По данным карты тревог, сирена прозвучала во всех областях.
По данным группы мониторинга "Беларускі Гаюн", в беларуси в 12:30 с аэродрома "Мачулищи" зафиксирован взлет МиГ-31К вкс рф. Такие истребители являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
Дополнение
Генштаб предупреждал, что высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь враг продолжает использовать тактику террора.