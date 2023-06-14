По Україні масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Україною поширилася масштабна повітряна тривога, передає УНН.
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Згідно з мапою тривог, сирена прозвучала по всіх областях. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
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Перед цим, у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації закликали не ігнорувати повітряну тривогу в разі її оголошення.
Крім того, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов також закликав реагувати на сигнал повітряної тривоги.
"До уваги харків’ян та жителів області: не ігноруйте сигналів тривоги. Адже ворог не припиняє тероризувати мирне населення, щодня завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Під час повітряної тривоги намагайтеся максимально перебувати в укриттях та місцях убезпечення", - написав він.