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По Украине масштабная воздушная тревога

Киев • УНН

 • 1530334 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. По Украине распространилась масштабная воздушная тревога, передает УНН.

По Украине масштабная воздушная тревога

Детали

Согласно карте тревог, сирена прозвучала по всем областям. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.

Дополнение

Перед этим, в Днепропетровской областной военной администрации призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления.

Кроме того, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также призвал реагировать на сигнал воздушной тревоги. 

"Вниманию харьковчан и жителей области: не игнорируйте сигналы тревоги. Ведь враг не прекращает терроризировать мирное население, ежедневно нанося удары по гражданской инфраструктуре. Во время воздушной тревоги старайтесь максимально находиться в укрытиях и местах безопасности", - написал он.

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