По Украине масштабная воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. По Украине распространилась масштабная воздушная тревога, передает УНН.
Детали
Согласно карте тревог, сирена прозвучала по всем областям. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.
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Перед этим, в Днепропетровской областной военной администрации призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления.
Кроме того, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также призвал реагировать на сигнал воздушной тревоги.
"Вниманию харьковчан и жителей области: не игнорируйте сигналы тревоги. Ведь враг не прекращает терроризировать мирное население, ежедневно нанося удары по гражданской инфраструктуре. Во время воздушной тревоги старайтесь максимально находиться в укрытиях и местах безопасности", - написал он.