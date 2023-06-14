По Украине масштабная воздушная тревога

Детали

Согласно карте тревог, сирена прозвучала по всем областям. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.

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Перед этим, в Днепропетровской областной военной администрации призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления.

Кроме того, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также призвал реагировать на сигнал воздушной тревоги.

"Вниманию харьковчан и жителей области: не игнорируйте сигналы тревоги. Ведь враг не прекращает терроризировать мирное население, ежедневно нанося удары по гражданской инфраструктуре. Во время воздушной тревоги старайтесь максимально находиться в укрытиях и местах безопасности", - написал он.