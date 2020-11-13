По Україні "гуляли" близько 400 ручних гранатометів: їх вилучили правоохоронці

“Завдяки ефективній співпраці з іншими правоохоронними органами з незаконного обігу вилучено понад 1,5 млн набоїв, 20 тис. бойових припасів, мін та артилерійських снарядів, 64 одиниці стрілецької зброї, 390 ручних гранатометів, 3 міномети та 3 одиниці броньованої техніки”, — розповіла Венедіктова.

Нагадаємо, від початку року поліцейські Донеччини вилучили 1239 бойових гранат.



