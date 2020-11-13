По Украине "гуляло" около 400 ручных гранатометов: их изъяли правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине в течение марта-октября этого года из незаконного оборота изъято частности 390 ручных гранатометов, 20 тыс. боеприпасов, мин и артиллерийских снарядов и более 60 единиц стрелкового оружия. Об этом рассказала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении, передает корреспондент УНН.
"Благодаря эффективному сотрудничеству с другими правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 1,5 млн патронов, 20 тыс. боеприпасов, мин и артиллерийских снарядов, 64 единицы стрелкового оружия, 390 ручных гранатометов, 3 миномета и 3 единицы бронированной техники", - рассказала Венедиктова.
Напомним, с начала года полицейские Донецкой области изъяли 1239 боевых гранат.