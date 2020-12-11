По телефону взнавав у доньки хоч щось про себе: водій просто за кермом втратив пам’ять

"Чоловік працює водієм на одному з вінницьких підприємств. Якоїсь миті, перебуваючи за кермом вантажівки, він забув про все: хто він, звідки, як його звуть і що він робить на дорозі. Під час розмови по мобільному з донькою намагався з'ясувати хоч щось про себе, але, на жаль, це не допомогло", - розповіли правоохоронці.

Донька зателефонувала на 102 й екіпаж патрульних Вінниці попрямував розшукувати її батька. Небайдужий чоловік, який опинився в цей час поруч з водієм, вказав поліцейським, що їхати потрібно на вулицю Максима Шимка.

"Прибувши на місце події, патрульні стали заспокоювати розгубленого чоловіка, який нічого не пам'ятав", - додали у патрульній поліції.

Інспектори викликали карету швидкої допомоги та в телефонному режимі зорієнтували доньку про місцеперебування її батька.

"Після приїзду медиків у 46-річного чоловіка почала терпнути рука. Лікарі швидкої запідозрили в нього ознаки інсульту, тому шпиталізували водія до лікарні", - зазначили у відомстві.

Додамо, за даними ЦГЗ МОЗ, серцево-судинні захворювання є головною причиною всіх смертей в Україні (67%). За цим показником наша країна лишається одним із європейських лідерів.

За офіційною статистикою, в Україні цереброваскулярні захворювання є причиною смертності №2 (100-110 тис. смертей, близько 14% усіх померлих). Щороку стається 100–110 тисяч інсультів (понад третина з них — у людей працездатного віку), 30–40% хворих на інсульт помирають упродовж перших 30 днів і до 50% — протягом року від початку захворювання; 20–40% хворих, що вижили, стають залежними від сторонньої допомоги (12,5% первинної інвалідності) і лише близько 10% повертаються до повноцінного життя.

Нагадаємо, у Києві водій таксі помер за кермом, поліція відкрила провадження.