По телефону узнавал у дочки хоть что-то о себе: водитель прямо за рулем потерял память
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Виннице женщина вызвала патрульных после разговора со своим отцом, который прямо за рулем автомобиля потерял память. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Департамента патрульной полиции НПУ.
"Мужчина работает водителем на одном из винницких предприятий. В какой-то момент, находясь за рулем грузовика, он забыл обо всем: кто он, откуда, как его зовут и что он делает на дороге. Во время разговора по мобильному с дочерью пытался выяснить хоть что-то о себе, но, к сожалению, это не помогло", - рассказали правоохранители.
Дочь позвонила на 102 и экипаж патрульных Винницы направился разыскивать ее отца. Неравнодушный человек, который оказался в это время рядом с водителем, указал полицейским, что ехать нужно на улицу Максима Шимко.
"Прибывшие на место происшествия патрульные стали успокаивать растерянного мужчину, который ничего не помнил", - добавили в патрульной полиции.
Инспекторы вызвали карету скорой помощи и в телефонном режиме сориентировали дочь о местонахождении ее отца.
"После приезда медиков у 46-летнего мужчины начала неметь рука. Врачи скорой заподозрили у него признаки инсульта, поэтому госпитализировали водителя в больницу", - отметили в ведомстве.
Добавим, по данным ЦОЗ Минздрава, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной всех смертей в Украине (67%). По этому показателю наша страна остается одним из европейских лидеров.
По официальной статистике, в Украине цереброваскулярные заболевания являются причиной смертности №2 (100-110 тыс. смертей, около 14% всех умерших). Ежегодно происходит 100-110 тысяч инсультов (более трети из них - у людей трудоспособного возраста), 30-40% больных инсультом умирают в течение первых 30 дней и до 50% - в течение года от начала заболевания; 20-40% выживших больных становятся зависимыми от посторонней помощи (12,5% первичной инвалидности) и лишь около 10% возвращаются к полноценной жизни.
Напомним, в Киеве водитель такси умер за рулем, полиция открыла производство.