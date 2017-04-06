По Сирії знову здійснили ймовірну хімічну атаку, є жертви

"Війська Асада-Путіна атакували Латамінах хімічною зброєю. На цей раз, хлор використовували проти цивільного населення", - написав він.

Наразі повідомляється про 25 поранених та троє загиблих.

Нагадаємо, раніше внаслідок хімічних атак в Сирії померло більше 100 осіб.

Як повідомляв УНН, 6 квітня засідання Ради Безпеки ООН, яке було скликане після отруйної атаки на сирійське місто Хан-Шейхун, закінчилося безрезультатно, через вето Росії.