По Сирії знову здійснили ймовірну хімічну атаку, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. По сирійському місті Латамінах здійснено ймовірну хімічну атаку. Про це в Twitter написав написав німецький журналіст Джуліан Рьопке, передає УНН.
"Війська Асада-Путіна атакували Латамінах хімічною зброєю. На цей раз, хлор використовували проти цивільного населення", - написав він.
Наразі повідомляється про 25 поранених та троє загиблих.
Нагадаємо, раніше внаслідок хімічних атак в Сирії померло більше 100 осіб.
Як повідомляв УНН, 6 квітня засідання Ради Безпеки ООН, яке було скликане після отруйної атаки на сирійське місто Хан-Шейхун, закінчилося безрезультатно, через вето Росії.