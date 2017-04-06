По Сирии снова совершили вероятную химическую атаку, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. По сирийском городе Латаминах осуществлено вероятную химическую атаку. Об этом в Twitter написал, то написал немецкий журналист Джулиан Рёпке, передает УНН.
"Войска Асада-Путина атаковали Латаминах химическим оружием. На этот раз, хлор использовали против гражданского населения", - написал он.
Сейчас сообщается о 25 раненых и трое погибших.
Напомним, ранее в результате химических атак в Сирии умерло более 100 человек .
Как сообщал УНН, 6 апреля заседания Совета Безопасности ООН, которое было созвано после ядовитого атаки на сирийский город Хан-Шейхун , закончилось безрезультатно, из-за вето России.