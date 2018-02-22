По прізвищах: омбудсмани України та РФ обговорили дотримання прав політв’язнів

“Ми говорили про всіх громадян, по прізвищах, щодо яких у нас є інформація. В цілому, ці питання можна розділити на три групи: це дотримання прав засуджених, які за станом на березень 2014 року перебували в місцях несвободи, як ми їх називаємо „доконфліктні“, засуджені за політичними мотивами, а також жертви торгівлі людьми”, — повідомив керівник Офісу Омбудсмана України Богдан Крикливенко.

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Також сторони обговорили положення Меморандуму про співпрацю між Омбудсманом України та РФ, і дійшли до висновку, що загалом він створює необхідне підґрунтя для існуючих механізмів ефективної взаємодії.

“Ми проаналізували хід реалізації Меморандуму про співпрацю та вирішили, що до липня цього року подумаємо над можливою актуалізацією деяких його положень. На сьогоднішній день цей документ відповідає своїй меті і дозволяє нам бути ефективними”, — зазначила Лутковська.

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Крім того, Омбудсмани обговорили питання жертв торгівлі людьми. Йдеться про діяльність міжнародної злочинної групи, яка обманним шляхом залучала громадян України до такої діяльності на території Росії.

Сторони поінформували одна одну про ситуацію, що склалася, і домовилися звернутися з відповідними зверненнями до правоохоронних органів для з’ясування більш детальних відомостей з цього питання і прийняття подальших рішень в рамках компетенції.