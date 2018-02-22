По фамилиям: омбудсмены Украины и РФ обсудили соблюдение прав политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня в рамках Ежегодной встречи Глобальной сети национальных институтов по правам человека (GANHRI) состоялась встреча Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Омбудсмены обсудили вопросы соблюдения прав граждан Украины и РФ, находящихся в местах несвободы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Омбудсмана.
"Мы говорили обо всех гражданах, по фамилиям, по которым у нас есть информация. В целом, эти вопросы можно разделить на три группы: это соблюдение прав осужденных, которые по состоянию на март 2014 года находились в местах несвободы, как мы их называем "доконфликтные", осужденные по политическим мотивам, а также жертвы торговли людьми", - сообщил руководитель Офиса Омбудсмена Украины Богдан Крикливенко.
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Также стороны обсудили положения Меморандума о сотрудничестве между Омбудсманом Украины и РФ, и пришли к выводу, что в целом он создает необходимую основу для существующих механизмов эффективного взаимодействия.
"Мы проанализировали ход реализации Меморандума о сотрудничестве и решили, что до июля этого года подумаем над возможной актуализацией некоторых его положений. На сегодняшний день этот документ соответствует своей цели и позволяет нам быть эффективными", - отметила Лутковская.
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Кроме того, Омбудсманы обсудили вопросы жертв торговли людьми. Речь идет о деятельности международной преступной группы, которая обманным путем привлекала граждан Украины к такой деятельности на территории России.
Стороны проинформировали друг друга о сложившейся ситуации и договорились обратиться с соответствующими обращениями в правоохранительные органы для выяснения более детальных сведений по этому вопросу и принятия дальнейших решений в рамках компетенции.