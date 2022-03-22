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По Миколаєву за ніч було три ворожі прильоти, жертв немає - Кім

По Миколаєву за ніч було три ворожі прильоти, жертв немає - Кім

Київ • УНН

 • 108583 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні, 22 березня, вночі було три ворожі прильоти до Миколаєва. Жертв та поранених немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у відеозверненні, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні вночі було три прильоти до міста. Жертв немає, поранених теж», - сказав Кім.

Деталі

Крім того, він зазначив, що готується робоча група, яка працюватиме із запуску бізнесу.

«Окремо обдзвонюватимуться, збиратимуться дані, що необхідно. Сільському господарству потрібна реалізація, працюємо над цим. Також працюємо над відновленням логістичних ланцюжків. Бізнес треба запускати. Щодо гуманітарної допомоги. Є централізовані постачання, є те, що везуть волонтери. Наразі процедуру буде спрощено», - повідомив Кім.

Доповнення

21 березня Кім повідомляв, що російські окупанти вдень почали обстрілювати житлові райони Миколаєва.

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