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По Николаеву за ночь было три вражеских прилета, жертв нет - Ким

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня, 22 марта, ночью было три вражеских прилета в Николаев. Жертв и раненых нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в видеообращении, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня ночью было три прилеты в город. Жертв нет, раненых тоже", - сказал Ким.

Детали

Кроме того, он отметил, что готовится рабочая группа, которая будет работать по запуску бизнеса.

"Отдельно будут обзваниваться, собираться данные что необходимо. Сельскому хозяйству необходима реализация, работаем над этим. Также работаем над восстановлением логистических цепочек. Бизнес нужно запускать. Что касается гуманитарной помощи. Есть централизованные поставки, есть то, что везут волонтеры. Сейчас процедура будет упрощена", - сообщил Ким.

Дополнение

21 марта Ким сообщал, что российские оккупанты днем начали обстреливать жилые районы Николаева.

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