По Херсонщині росіяни випустили понад 220 снарядів, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Херсонська область 3 квітня зазнала 61 удару російських військ, є загиблий. Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram, пише УНН.
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За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 61 раз обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 224 снаряди з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, СПГ, АГС, безпілотників та авіації.
Житлові квартали Херсона армія рф атакувала 4 рази, по місту влучили 10 снарядів. Через обстріли пошкоджено медичний заклад та будинки херсонців, вказали в ОВА
"Минулої доби на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула", - повідомили в ОВА.
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За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.