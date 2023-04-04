По Херсонской области россияне выпустили более 220 снарядов, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Херсонская область 3 апреля подверглась 61 удару российских войск, есть погибший. Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 61 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. Выпустили 224 снаряда из минометов, РСЗО, артиллерии, танков, СПГ, АГС, беспилотников и авиации.
Жилые кварталы Херсона армия рф атаковала 4 раза, по городу попали 10 снарядов. Из-за обстрелов повреждены медицинское учреждение и дома херсонцев, указали в ОВА.
"За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб", - сообщили в ОВА.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.