По Харкову знову бив ворог, в області через обстріли сталася лісова пожежа

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"Минулої доби під ракети та снаряди окупантів потрапили Київський район Харкова, а також населені пункти області: село Тимофєєвка, село Кочеток та село Коробочкіно", - повідомили у поліції області у Telegram.

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За даними поліції, пошкоджень зазнали 6 житлових будинків, 7 об’єктів інфраструктури та господарчі будівлі.

Як повідомляє ГУ ДСНС в області, минулої доби пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися Чугуївському (3), Ізюмському (3) та Богодухівському (1) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складська будівля, а також вигоріло понад 8 га екосистем.

Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі міста Балаклія. Там горіли 2 житлових будинки на площі 1000 та 500 кв. м. Силами підрозділів ДСНС пожежі були ліквідовані.

О 14:00 12 червня в результаті ворожого обстрілу спалахнув хвойний ліс у Високобірському лісництві Ізюмського району Харківщини. Полум'я охопило площу біля 4 га. Для ліквідації наслідків пожежі було задіяно підрозділ ДСНС, а також Андріївської місцевої пожежної команди. Спільними зусиллями о 16:20 вогонь вдалось ліквідувати.

Доповнення

11 червня у Харківській області було ще три жертви серед цивільних.