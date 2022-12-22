По Харкову завдали удар - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Ось зараз у нас, фактично в прямому ефірі, удар по місту Харкову. Напевно, це був ракетний удар. Зараз будемо з’ясовувати, підрозділи ДСНС будуть направлятися на місце для ліквідації наслідків", - зазначив Синєгубов.
Він зазначив, що зараз у регіоні лунає повітряна тривога.
"І йдуть удари. По місту Харкову", - додав він.
Доповнення
У Харківській області сьогодні, 22 грудня, російські окупанти обстріляли Куп'янськ і Вовчанськ. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі серед місцевого населення.